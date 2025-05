Kreis Lörrach: Bevölkerung wünscht sich Vorsorge

Jeder Zweite hält die Weltlage für unberechenbarer

In diesem Jahr jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 80. Mal. In der Stadt Lörrach kam das Kriegsende gute zwei Wochen vor der offiziellen Kapitulation. Bereits am 24. April erreichten französische Truppen die Lörracher Innenstadt. Heute leben in Deutschland nur noch wenige Menschen, die den Krieg erlebt haben. Lange Zeit wurde Frieden hierzulande für selbstverständlich gehalten. Diese Gewissheit bekommt durch die aktuelle geopolitische Lage erste Risse, wie die Umfrage des Allensbacher Instituts zeigt.

49 Prozent halten die Lage in Europa und der Welt für immer unberechenbarer. 44 Prozent befürchten sogar, dass Deutschland in militärische Konflikte hineingezogen werden könnte. Das Thema äußere Sicherheit hat mit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs wieder an Bedeutung gewonnen.