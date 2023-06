Kreis Lörrach Bewegung bleibt bester Begleiter

Bluthochdruck ist ein gefährliches und immer noch von vielen unterschätztes Krankheitsbild. Ein erhöhter Blutdruck bleibt meist lange Zeit unentdeckt, da er eben in aller Regel keine eindeutigen Symptome macht. Trotzdem entstehen in dieser Phase oft schon Folgeerkrankungen am Gefäßsystem, am Herzen, an den Augen und den Nieren.

Aufgrund zahlreicher Folgekrankheiten bedeutet eine frühzeitige Behandlung gleichzeitig die Vorbeugung von Folgekrankheiten wie Herzinfarkt und Schlaganfall. „Die beste Therapie setzt selbstverständlich bei den Ursachen an“, schreibt der Naturheilkundler Dr. Harald Hüther. Bei etwa neun von zehn Patienten mit Hypertonie findet man laut dem Experten in der Praxis keine einzelne und damit eindeutige Ursache. In diesem Fall spricht man von einer primären oder essentiellen Hypertonie. Viele verschiedene Einzelfaktoren (genetische Konstitution, Übergewicht, Bewegungsmangel, Kochsalz-, Alkohol- und Tabakkonsum, Stress, hormonelle Gründe) tragen in der Summe ihren Teil zur Entstehung der Erkrankung bei.