Kreis Lörrach: Bewerber für SPD-Bundestagskandidatur stellen sich vor

Der SPD-Ortsverein lädt ein zur Mitgliederversammlung am Donnerstag, 28. November, 19 Uhr, im Gutshof Gässle 19 in Kirchen. Dann werden sich die SPD-Bewerber Kevin Baumgartner, Leon Intveen und Julian Wiedmann um die Kandidatur im Bundestagswahlkreis Lörrach-Müllheim vorstellen und die vier Delegierten für die Nominierungskonferenz am Sonntag, 1. Dezember, im Bürgerhaus in Schliengen gewählt werden. Baumgartner ist 1988 in Rheinfelden geboren und in einem sozialdemokratisch geprägten Elternhaus aufgewachsen. „Ich bin in der Region verwurzelt, bin hier zur Schule gegangen, habe meine Ausbildung zum Bürokaufmann in einem Handwerksbetrieb abgeschlossen. Das Dreiländereck hat mich geprägt, in meiner Brust schlägt ein trinationales Herz“, teilt er mit. Mit ihm bekomme der Kreis einen Bundestagskandidaten, der authentisch das Aufstiegsversprechen der SPD verkörpere, schreibt er in seiner Bewerbung. „Meine italienischen Großeltern kamen in den 60er Jahren als Gastarbeiter nach Rheinfelden. Als Arbeiterkind weiß ich, wie es ist, sich selbst Perspektiven und dadurch den Aufstieg in die Mittelschicht zu erarbeiten“, erklärt der Projektleiter und Kalkulator in einem mittelständischen Unternehmen in der Schweiz. Baumgartner will daran mitwirken, der SPD wieder eine klare Kante und ein politisches Gesicht zu geben. Ins Rennen um ein Mandat geht auch der 29-jährige Leon Intveen. Geboren in Lörrach und in Grenzach-Wyhlen aufgewachsen ist er seit 2013 Mitglied der SPD, seit 2014 Gemeinderat und jetzt auch Kreisrat. Intveen absolviert derzeit sein Referendariat am Lise-Meitner-Gymnasium in Grenzach-Wyhlen.