Kreis Lörrach: „Bezahlbarer Wohnraum immer rarer“

Die AGJ Wohnungslosenhilfe betreut im Auftrag von Lörrach, Rheinfelden und Schopfheim auch ordnungsrechtlich untergebrachte Personen (2024: 31 Haushalte in Lörrach, 38 in Rheinfelden und 29 in Schopfheim). Froh ist die AGJ darüber, dass in Lörrach sechs, in Rheinfelden vier und in Schopfheim acht Haushalte in eine Wohnung vermittelt werden konnten. Wichtig ist auch die Arbeit der Gesundheits- und Krankenpflegerin Judith Thoma, die zwei- bis dreimal wöchentlich Obdachlose in der medizinischen Ambulanz und der Wärmestube in Lörrach pflegt, und die Arbeit vom Arzt Thomas Hönig, der alle zwei Wochen eine Sprechstunde im Erich-Reisch-Haus anbietet.