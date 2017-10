Kreis Lörrach Bezirkskellerei Markgräflerland

Von Alexander Anlicker

Die Frostnächte am 19. und 20. April haben die Winzerinnen und Winzer im Markgräflerland arg gebeutelt. Und dennoch ist die Bezirkskellerei Markgräflerland (BKM) wieder zur Stelle um Menschen in Not zu helfen. Für Geschäftsführer Hagen Rüdlin ist es keine Frage, auch in diesem Jahr die Weihnachtsaktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ des Verlagshauses Jaumann zu unterstützen. Die Genossenschaft stiftet nicht nur ein großes Weinpaket für die Riesentombola der Hilfsaktion sondern stellt auch wieder ausgesuchte Weine als Essensbegleiter für die Benefizgala „Binzener Runde“ in der „Mühle“ in Binzen zur Verfügung.

Efringen-Kirchen. „Wenn man auf das Jahr 2017 blickt, ist der Frost in den Nächten am 19. und 20. April einer der relevantesten Punkte“, sagt Hagen Rüdlin. Zuletzt habe es Anfang der 1970er Jahre solch einen Spätfrost mit derart niedrigen Temperaturen gegeben. Die Folge: Der Ertrag liegt etwa 25 Prozent unter dem langjährigen Durchschnitt. „Für die Winzer und uns ist das nicht positiv“, sagt Rüdlin und ergänzt: „Wir haben dennoch marktkonforme Mengen.“

Der Vegetationsverlauf nach dem Frost sei zum Glück nahezu ideal gewesen, berichtet der BKM-Geschäftsführer. „Wir hatten in diesem Jahr einen frühen Herbst wie lange nicht mehr. Frühester Lesetag war bereits am 18. August und die Hauptlese begann am 1. September.“ Mit dem was im Herbst an Trauben hereingekommen ist, sei man sehr zufrieden, was die Qualität anbelangt, sagt er. Das Ergebnis: frische und fruchtige Jungweine mit toller Säure. Die Qualitäten seien durch die Bank gut, betont Rüdlin und lobt die gute Arbeit der Winzerinnen und Winzer in den Reben.

„Die wirtschaftliche Entwicklung der größten Winzergenossenschaft im Markgräflerland ist gut“, zieht Hagen Rüdlin ein positives Resümee nach etwas mehr als einem Jahr in verantwortlicher Position als geschäftsführende Vorstand der Bezirkskellerei. Punkten konnte die Bezirkskellerei unter anderem mit ihrer neuen Weinlinie „Markgräfler“.

Junge und moderne Weinlinie: „MRKGRFLR“

Mit diesen sieben ausgesuchten Weinen sowie einem jungen und modernen Auftritt will die Bezirkskellerei deren Herkunft und die Region Markgräflerland stärker in den Fokus stellen. Getreu dem Motto: „Unser Gaumen, unser Herz, unser Land“.

Die Region biete eine große Vielfalt und Bodenbeschaffenheit, unterstreicht Rüdlin. „Als größte Winzergenossenschaft können wir von diesem Fundus vom Grenzacher Horn bis zum Batzenberg nur profitieren, und den Landstrich idealtypisch ins Glas bringen“, betont er.

Frisch, jugendlich und modern kommt die neue Weinlinie auch optisch daher. Der Schriftzug „MRKGRFLER“ bei dem die Vokale scheinbar nach oben herausschweben, fällt sofort ins Auge und ist auch die Basis für den eigenen Internetauftritt der Weinlinie: www.mrkgrfler.de.

Unter den sieben Weinen ist natürlich der Gutedel als Markgräfler-Original, leichfüßig, dezent und niemals sauer. Ein Wein für jede Gelegenheit, einfach so oder auch zum schwelgerischen Tafeln. Hinzu kommen ein unkomplizierter, leichtfüßiger und fein duftiger Müller-Thurgau, ein schlanker und charmanter Weißburgunder und ein Grauburgunder – als weit gereister und beschwingter Kosmopolit. Rotweinfans werden bei einem charismatisch-edlen Spätburgunder und einem Cuvée mit der schlichten Bezeichnung „Rot“ fündig. Letzterer mit der treffenden Beschreibung als „Best Buddy“ ein idealer Begleiter sowohl zum Burger als auch zum typisch badischen Schäufele, aber auch beim Wandern oder beim Kuscheln auf dem heimischen Sofa. Komplettiert wird die Weinlinie durch einen sanften, geschmeidigen aber auch spritzigen Rosé.

Die Gäste der Benefizgala können sich schon mal mit dem Weißburgunder aus der Markgräfler-Linie anfreunden. Er ist einer der ausgesuchten Weine mit denen die Bezirkskellerei die „Binzener Runde“ bereichert. Wo wir wieder beim sozialen Engagement der Bezirkskellerei wären, die seit Jahrzehnten nicht nur die „Binzener Runde“ im Rahmen der Weihnachtsaktion sondern auch die Riesentombola mit attraktiven Weinpaketen unterstützt.

Solidarität ist gelebter Alltag

Der Solidargedanke steht für eine genossenschaftliche Erzeugergemeinschaft wie die Bezirkskellerei im Mittelpunkt und gelebter Alltag, unterstreicht Hagen Rüdlin. Von daher werde die Unterstützung der Weihnachtshilfsaktion auch nie zur Disposition stehen. Geschätzt wird insbesondere, dass die Hilfe in der Region bleibt. Mehr als 1000 Winzerfamilien arbeiten in diesem Landstrich, eine größerer Bodenhaftung könne es nicht geben, sagt Rüdlin. Das ist ein klares Bekenntnis zur Region mit mehr als 40 Gemarkungen auf denen die Mitgliedsbetriebe ihre Weine anbauen, unterstreicht der BKM-Geschäftsführer.

Die Bezirkskellerei wurde am 28. Januar 1952 unter dem Namen „Obere Markgrafschaft“ gegründet. Die Anfangkapazität betrug damals 1,2 Millionen Liter. Trauben von 115 Hektar Rebfläche galt es zu vermarkten. Mittlerweile reicht das Einzugsgebiet vom Grenzacher Horn bis zum Batzenberg vor den Toren Freiburgs. Durch die Eröffnung des Wyhuus am Rhy in Basel, durch Fusionen mit den Winzergenossenschaften Ballrechten-Dottingen, Bad Krozingen und den Weinkellern Kirchhofen und Ehrenstetten sowie der Kooperation mit der WG Ebringen ist die Genossenschaft mit derzeit 940 Hektar Gesamtfläche zum größten Erzeugerbetrieb im Markgräflerland angewachsen.

n Adventsausstellung: Nächste große Veranstaltung ist die Adventsausstellung am Samstag und Sonntag, 2. und 3. Dezember, in den Räumen der Bezirkskellerei in Efringen-Kirchen.