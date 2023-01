Die Volkshochschulleiter der Region würden sich hierzu wünschen, dass das BAMF sich auch der Kinderbetreuung in Integrationskursen annimmt und dies unkompliziert regelt, damit sie für die Durchführung des Integrationskurses nicht zwei verschiedene Ministerien als Ansprechpartner haben müssen, resümierte die Landtagsabgeordnete.

Über ein positive Rückmeldungen von Leischner und Plank in Bezug auf die Digitalisierungsstrategie des Landes Baden-Württemberg, freute sich die Landtagsabgeordnete sehr. „Dass die Förderung des Landes dazu beiträgt, dass die Volkshochschulen mit moderner Technik arbeiten können, ist sehr wichtig“, lautete ihr Fazit.

Die besprochenen Anliegen und Rückmeldungen will Hartmann-Müller in Stuttgart thematisieren und auch an ihre Kollegen im Bundestag weitergeben.