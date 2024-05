Mit der Eröffnung des Zentralklinikums besteht die Chance, ein modernes medizinisches Konzept einzuführen und die Werbung für eigenes Personal anstelle der Leiharbeit zu forcieren. Es sollte auch überlegt werden, inwieweit besondere wirtschaftlich interessante Medizinanwendungen verstärkt in den Vordergrund gerückt werden können.

Der Landkreis hat mit der Sozialstrategie einen erfolgreichen Weg eingeschlagen. Welche Ansatzpunkte jenseits der Strategie sehen Sie, um die hohen Sozialausgaben im Landkreis in den Griff zu bekommen?

Die SPD steht zu einer guten sozialen Absicherung unserer Bürgerinnen und Bürger. So sichern wir die Stabilität in unserer Gesellschaft und schaffen gute Lebensbedingungen. Gleichwohl halten wir den Vergleich zu anderen Landkreisen in den Kostenstrukturen für wichtig, um wie in der Vergangenheit „Best Practice“ zu ermöglichen. Wir sehen aber auch Bund und Land in der Verpflichtung, die entsprechende Co-Finanzierung zum Bundesteilhabegesetz zu erfüllen. Es kann nicht sein, dass immer mehr Aufgaben auf Städte und Kreise übertragen werden, ohne dass eine Mitfinanzierung von Bund und Land im ausreichenden Maße erfolgt.