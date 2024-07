Kreis Lörrach: „Bildungsgerechtigkeit sieht anders aus“

Investitionsstau und Mangel

Auch künftig will die GEW im Kreis Lörrach für die Sanierung von Schulen und Sporthallen sowie mehr Lehrkräfte an den Schulen kämpfen. Bei diesem Thema war an der Mitgliederversammlung Resignation zu spüren, heißt es im Nachgang in einem Bericht. Bildung werde weder im Land noch im Landkreis wichtig genug genommen. Tropfende Schuldächer und schimmlige Sporthallen auf der einen, Unterrichtsausfall und überlastete Lehrkräfte auf der anderen Seite. „Am Ende trifft es die am härtesten, die am wenigsten dafür können: die Kinder“, fand Bühler. So lange das Land der Bildung nicht auch finanziell den Stellenwert einräume, der ihr zustehe, sei hier keine Besserung in Sicht.

Abschied von Hanke

Hanke führte den Kreis seit neun Jahren, die vergangenen zwei Jahre gemeinsam mit Schweizer im Team. Bei beiden führte eine berufliche Neuausrichtung zur Entscheidung, nicht mehr für den Kreisvorsitz zu kandidieren. Hanke blickte auf eine gute und ereignisreiche Zeit als Kreisvorsitzende zurück. „Wir haben ein großes, motiviertes Team mit der richtigen Altersmischung. Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt zur Amts-übergabe.“ Das neue Duo Bühler/Engst bezeichnete Hanke als ihr Wunschteam.

Die GEW im Kreis blickt nach eigenen Angaben auf ein erfolgreiches Jahr zurück mit weiterhin stabil über 1200 Mitgliedern, neuen Aktiven im Kreisvorstand und zahlreichen Veranstaltungen.