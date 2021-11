Kreis Lörrach Bildungsgewerkschaft schlägt Alarm

Regio. Mit Blick auf die Ergebnisse der ersten Haushaltslesung sei keine Bereitschaft zu erkennen, an der desolaten Situation des Bildungswesens etwas zu ändern, schreiben die GEW- Vertreter. Als eine der am stärksten vom Lehrermangel betroffenen Regionen Baden-Württembergs bedeute die Verweigerung weiterer dringend benötigter Stellen eine deutliche Verschlechterung der Arbeitsbedingungen für Lehrkräfte an den Schulen. Der Lehrkräftemangel bedeute hier die Arbeit mit übervollen Klassen (zum Teil über dem Klassenteiler), massive Überstunden für die vorhandenen Lehrkräfte und Unterricht durch zum Teil unausgebildete Personen.

„Wir sind hier in unserer Region so stark vom Lehrkräftemangel betroffen, dass schon zum Schuljahresbeginn nicht alle Stunden, die vorgesehen wären, abgedeckt werden können und somit Fachunterricht nicht oder nur eingeschränkt stattfinden kann. Dies bedeutet eine klare Bildungsbenachteiligung unserer Schüler“, heißt es in dem Schreiben.