Kreis Lörrach: Bioabfälle beschäftigen den Landkreis

Vor allem die sogenannten Bio-Abfallbeutel sorgen oft für Verwirrung. Denn laut Beschriftung soll es ein „Bio Müllbeutel für kompostierbare Bioabfällle “ sein. Die Abfallwirtschaft des Landkreises Lörrach weist in großen Lettern auf den Biotonnen aber darauf hin, dass kein Plastik in die Biotonnen soll und meint auch die Bio-Abfallbeutel damit. „Doch der Verwerter will das eben nicht“, wie Silke Bienroth in einem Gespräch mit unserer Zeitung erklärt hatte.

Zusätzliche Kosten

Im Jahr 2022 hat der Landkreis deshalb Müllautos eingeführt, die Abfälle, die nicht in die Biotonne gehören, aufspüren können. Trotzdem landen nach wie vor Fremdstoffe in der Biotonne mit dem Ergebnis, dass der Entsorger diese nicht mitnimmt. Dann muss sie von der Hausmüllabfuhr geleert werden, was zusätzliche Kosten verursacht: in Großwohnanlagen für alle Mieter. Erst kürzlich hat der Biomüll Lörrach und Waldshut in den Kreistagssitzungen beschäftigt. Es galt darüber zu entscheiden, ob die Landkreise ihre Bioabfälle gemeinsam in einer neuen Gäranlage verwerten sollen. Weil Bau und Betrieb einer solchen Anlage aber teurer sind, als die Verwertung durch die Firma Reterra in Freiburg beziehungsweise in Singen , ist man von der Idee einer eigenen Anlage wieder abgekommen.