Kreis Lörrach Blackout hätte fatale Folgen

„Einen Blackout kann man nicht wirklich beherrschen und auch nicht verhindern“, lautete seine Botschaft. Gleichwohl gelte es sich bestmöglich auf ein solches Szenario vorzubereiten, das nicht nach wenigen Tagen vorbei sei.

Ein Blackout komme von oben und breitet sich vom Übertragungsnetz in einer sekundenschnellen Kettenreaktion auf Verteil- und Ortsnetze aus, während Stromausfälle, die meist schnell behebbar sind, sich in den Verteil- und Ortsnetzen abspielen. Kommt es zum Beispiel zu starken Schwankungen, besteht die Möglichkeit, dass sich Kraftwerke abschalten, diese aber bis auf Wasserkraftwerke wiederum Strom benötigen würden, um wieder hochzufahren, erläuterte der Experte. Daher sei der Netzwiederaufbau nach einem Blackout so schwierig, betonte Leitert. Kurzum: „Im Falle eines Blackouts wäre Deutschland massiv überfordert, wir sind abhängig vom Strom.“

Immense Schäden

Bei einem Blackout fallen in kürzester Zeit Internet, Festnetz und Heizung aus, nach zwei Stunden kommt es zur Notabschaltung von Kraftwerken und nach vier Stunden unter anderem zum Ausfall der Batteriepufferung von Beatmungsgeräten. Nach 24 Stunden fallen laut eines Blackout-Zeitstrahls Kliniken aus, Schäden an der Infrastruktur sind nach 48 Stunden zu erwarten. Leib und Leben seien gefährdet, sagte Leitert. Seine Berechnungen gehen von rund 280 Toten nach 96 Stunden aus, ein Großteil seien Pflegepatienten.

Ihm zufolge müsste der Kreis auch mit immensen finanziellen Schäden rechnen: Allein in den ersten 96 Stunden seien es 142 Millionen Euro – mehr als 20 Millionen Euro im Bereich Dienstleistungen, rund 9,5 Millionen in der Industrie und eine halbe Million in der Landwirtschaft. Nutztierschäden bezifferte Leitert mit 1,6 Millionen. Hinzu kommen noch Folgen durch Zerstörung und Plünderung, die sich auf 100 Millionen Euro belaufen.

Folgen analysieren

Auf dieses Szenario wollen sich Kreis und Kommunen mit dem Unternehmen KomRe vorbereiten, das seit mehr als 20 Jahren Lösungen für Katastrophenschutz und Daseinsvorsorge bietet: „Wir wollen den Kreis wie ein Unternehmen ertüchtigen“, kommentierte Leitert das Vorgehen. „Hier geht es um die Minimierung von Schäden, denn verhindern lässt sich ein Blackout nicht.“ So sollen für den Kreis und jede Kommune spezifische Notfallpläne entwickelt werden.

Fünf Hauptziele wurden formuliert: So soll ein kommunales Kontinuitäts-Management mit einem Plenum aus Vertretern aller Gemeinden aufgestellt werden, das sich kontinuierlich mit dem Thema befassen soll. Ein weiterer Punkt ist eine umfassende Analyse samt Schadenausmaß, weiter sollen jeweils angestimmte Notfallpläne implementiert werden. Weiteres Thema ist die Sicherstellung der Katastrophenschutzkommunikation per Funk.

Das letzte Hauptziel ist die Erarbeitung von Maßnahmen für eine Härtung der kritischen Infrastrukturen von Kommunikation, Kraftstoff- und Wasserversorgung für 96 Stunden. Dieser Zeitraum reiche aus, um in einen geregelten Katastrophenzustand zu kommen, sagte der Experte. „Wir gehen davon aus, dass von außen keine Hilfe zu erwarten ist, deshalb hilft hier nur Autarkie.“

Die Frage, wie sich die Menschen in einer solchen Ausnahmesituation verhalten, ist ebenfalls Teil der Planungen. „Gehe ich noch zur Arbeit oder kümmere ich mich um meine Familie“: Man könne nur Annahmen treffen, wie sich Bevölkerungsgruppen dann verhalten werden, sagte Hoehler.

Angesichts vergangener Krisen lobte er sein Team und die Mitarbeiter im Lörracher Landratsamt. „Ich habe großes Vertrauen, im Landratsamt herrscht ein hohes Berufsethos.“

Er rief die Bevölkerung auf, sich ein Stück weit auf ein solches Blackout-Szenario vorzubereiten.