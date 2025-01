Kreis Lörrach: BLHV fordert Kurswechsel in der Agrarpolitik

Und so blieb am Ende wenig Zeit, einzelne Aspekte zu vertiefen. In den Grundzügen herrschte weitgehend Einigkeit. Michael Fröhlin, BLHV-Kreisvorsitzender in Müllheim, erinnerte eingangs noch einmal an die Bauernproteste. Er wünschte sich einen baldigen Kurswechsel in der Agrarpolitik.

Austausch mit regionalen Akteuren

In der Vorstellungsrunde verwies Julian Wiedmann (SPD) auf die Bedeutung eines Austauschs mit den regionalen Akteuren. Stefan Glaser (CDU), auf einem Bauernhof aufgewachsen, erzählte von persönlichen Erfahrungen mit einer überbordenden Bürokratie. Jasmin Ateia (Grüne) berichtete von ihrer Kindheit in einem bayerischen 500-Seelen-Dorf. Dort habe der Bauernhof, der nun nicht mehr existiere, viel zur Dorfgemeinschaft beigetragen.