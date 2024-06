Die Architektenkammer Baden-Württemberg (AKBW) lädt für Samstag, 29. Juni, zum Tag der Architektur ein. Das Motto lautet: „Einfach (Um)Bauen“. Die örtlichen Kammergruppen bieten an diesem Aktionstag landesweit Besuchsprogramme an. Das diesjährige Motto verweist laut Ankündigung bewusst auf die großen Potenziale des Gebäudebestands, denn gute Planung kann individuelle Wünsche erfüllen. Auch im Landkreis Lörrach finden sich zahlreiche sehenswerte Gebäude und Freiraumplanungen. Die Kammergruppe Lörrach bietet in diesem Jahr eine Besichtigungstour zu Fuß oder per Fahrrad an. Nach dem Kandertal, Schopfheim und Lörrach werden diesmal vier Objekte in Rheinfelden besucht. Die Teilnehmer erwartet laut Ankündigung ein Blick hinter die Kulissen einiger Objekte, die zum größten Teil gerade fertig gestellt sind oder in Kürze fertig werden und normalerweise nicht zugänglich sind. Die ehrenamtlich Aktiven der AKBW-Kammergruppe Lörrach erläutern jeweils die Anforderungen und Bedingungen sowie die dahinterstehende Entwurfsidee. Zudem gibt es ausreichend Gelegenheit zum Gespräch über objektbezogene Sanierungen, Um- und Anbauten, Energieeffizienz oder Aspekte des Denkmalschutzes. Interessierte sind zu den kostenlosen Besichtigungstouren eingeladen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und eine Anmeldung notwendig bis zum 28. Juni bei der Kammergruppe, E-Mail: kg-loe@akbw.de.