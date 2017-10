Kreis Lörrach Blick in die Zukunft

Kreis Lörrach. Die Regio-Messe gibt erste Einblicke in ihr Programm für kommendes Jahr. So wird „Vom Vintage Verweht“ unter dem Motto „Alte Werte in neuer Wertigkeit“ in die zweite Runde gehen. Termin ist vom 23. bis 25. März 2018. Die Halle konnte aufgrund der Nachfrage bei den mehr als 30 Ausstellern auf 900 Quadratmeter vergrößert werden.

Zeitgleich findet die „US-Cars, Bikes & Kustom“ statt. Auch hier erwarten den Besucher einige Neuerungen. Der Erlebnischarakter der „US-Cars, Bikes & Kustom“ und auch der beliebten Oldtimer-Schau „Oldierama“ am 17. und 18. März 2018 sollen noch mehr in den Vordergrund treten.

„Lörrach Innovativ“ geht ebenso in die zweite Runde, und die Messemacher sind laut der Mitteilung gespannt, wie sich das in diesem Jahr gegründete Netzwerk präsentieren wird. Daneben setzt die Messe Lörrach auf ein neues Thema: Unter dem Titel „Smart Life“ werden vom 17. bis 19. März 2018 die Themen Smart Home, also intelligente Haussteuerung, Smart City und Mobilität verbunden. Auch Digitalisierung und Sicherheit kommen nicht zu kurz. Mit dem Verein Smart Home & Living, der vom Land Baden-Württemberg unterstützt wird, können die Messebesucher sich einen Einblick in das „smarte Zuhause“ verschaffen.

Mit 480 Ausstellern und mehr als 63 000 Besuchern in diesem Jahr habe die Messe einen positiven Eindruck bei den Ausstellern hinterlassen, so dass bereits jetzt knapp 260 Anmeldungen für die kommende Auflage eingegangen sind. Sie findet vom 17. bis 25. März 2018 statt. Näheres gibt es im Internet unter www.messe-loerrach.de.