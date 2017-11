Kreis Lörrach Braukunst seit mehr als 165 Jahren

„Wir sind seit mehr als 160 Jahren in der Region zu Hause, daher ist es uns schon immer ein Anliegen gewesen, der Region etwas zurückzugeben“, sagt Andreas Walter, Geschäftsführer der Privatbrauerei Lasser, die auch in diesem Jahr wieder zu den Unterstützern der Benefiz-Zirkusgala „Salto sociale“ der Weihnachtsaktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ unserer Zeitung gehört.

Kreis Lörrach (sat). „Wir vergessen oft, wie gut es uns geht“, sagt Andreas Walter. Doch zur besinnlichen Weihnachtszeit, wenn man etwas zur Ruhe kommt, fängt man an nachzudenken und muss erkennen, dass es auch in der Region Menschen gibt, die Hilfe brauchen. „Die Weihnachtsaktion der Oberbadischen ist eine tolle Idee, bei der man weiß, dass das Geld auch da ankommt, wo es gebraucht wird“, sagt Walter.

Die Nähe zu den Menschen und zur Region ist der Familie Walter wichtig: So engagiert sich das Unternehmen in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens und tritt regelmäßig als Sponsor verschiedener Sport- und Kulturveranstaltungen auf, wie zum Beispiel beim Kieswerk-Open-Air in Weil am Rhein, beim Sommersound in Schopfheim, bei der Gugge-Explosion in Lörrach oder bei Veranstaltungen diverser Sportvereine.

Der Diplom-Braumeister blickt zufrieden auf das Jahr 2016 zurück. Vor allem, dass es mit der neuen Biersorte „Lasser Hell“ gelungen sei, Tradition mit Moderne zu verknüpfen, und dass das „süffig schlanke Bier“, so Walter, „toll eingeschlagen“ habe, freut den Geschäftsführer. Das „Lasser Hell“ war in den 60er Jahren ein Klassiker, den die Privatbrauerei pünktlich zum Jubiläum „500 Jahre Deutsches Reinheitsgebot“ im vergangenen Jahr wieder auf den Markt brachte. Die Besonderheit: Es wurde eingebraut nach der Original-Braurezeptur, angepasst an die heutigen Geschmackspräferenzen. „Dieses Bier bedarf keiner Erklärung“, sagt Walter. Und der Erfolg gibt ihm Recht: Der Genießerclub „ProBier“ wählte das „Lasser Hell“ zum „Bier des Monats September 2016“.

Auch mit ihrer neuesten Kreation ist die Privatbrauerei ihrer Philosophie treu geblieben: Lasser setzt auf handwerklich und traditionell gebraute Biere mit eigenem, besonderen Geschmackscharakter. Und das bereits seit mehr als 160 Jahren: In Lörrach wird seit 1850 Bier gebraut, Adam Lasser übernahm die Brauerei am Fuße des Hünerbergs im Jahre 1858.

Bis heute ist die Privatbrauerei im Eigentum der Familie Lasser. In sechster Generation leitet Andreas Walter, Sohn von Dorothee Walter, geborene Lasser, heute das Unternehmen. Neben der Brautradition, den hochwertigen Rohstoffen sowie modernsten Brauanlagen kann die Firma auf engagierte Mitarbeiter zurückgreifen: Von den derzeit 50 Mitarbeitern sind viele seit über 20 Jahren in der Brauerei beschäftigt.