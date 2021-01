Kreis Lörrach Briefkästen verunreinigt: Polizei schnappt Verdächtigen

Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen ist es der Polizei nunmehr gelungen, einen Verdächtigen zu ermitteln. Der Mann ist bereits polizeibekannt. Nähere Angaben zur Person könnten wegen des allgemeinen Persönlichkeitsschutzes nicht gemacht werden, teilt die Staatsanwaltschaft mit. „Soweit bei den Vorkommnissen die Grenze einer leicht behebbaren Verschmutzung überschritten wurde, besteht der Verdacht auf strafbare Sachbeschädigungen“, so die Anklagebehörde. Die Ermittlungen würden fortgeführt.

Unter anderem an der Kfz-Zulassungsstelle in Lörrach sowie am Amtsgericht und am Rathaus in Schopfheim waren Briefkästen mit Eiern und halb verfaulten Essenresten verschmutzt worden, außerdem gab es mit Senf verschmierte Türen und Wände. Auch der Briefkasten unserer Zeitung am Schopfheimer Standort war betroffen: Er war im November mit Bananen und Tomaten vollgestopft worden.