Diese Überquerung wird so oder so für den Neubau der Margarethenbrücke erforderlich sein, wie es in der Mitteilung heißt. Nach dem jetzigen Planungsstand wird die Hilfsbrücke knapp 13 Meter breit. Das sind rund drei Meter weniger als die bestehende Brücke. Zur Verkehrsregel wird der Kanton das letzte Wort haben, doch bereits jetzt ist klar, dass die Brücke zwei durchgehende Tramgleise haben wird.

So soll der ÖV uneingeschränkt passieren können, ohne das derzeitige Kreuzungsverbot.