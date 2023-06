Kreis Lörrach Bud Spencer bleibt die Ausnahme

Aufgrund der klaren Befunde empfehlen die Tübinger Wissenschaftler, aus Fairnessgründen im Bewerbungsprozess auf Fotos zu verzichten. In der Schweiz sind aber Bewerbungsfotos mittlerweile unerlässlich. Wer sich nicht zeigt, macht sich verdächtig.

Immerhin gibt es eine gute Nachricht: Der Europäische Gerichtshof urteilte im Dezember 2014, dass Fettleibigkeit kein Kündigungsgrund mehr sein darf. Mitarbeitende, die sich wegen ihres Gewichts unfair behandelt fühlen, sollten dies unbedingt ansprechen und sich im schlimmsten Fall an eine externe Mobbing-Beratungsstelle wenden.

BMI gibt Aufschluss

Ob Fettleibigkeit – Fachsprache: Adipositas – vorliegt, lässt sich laut der Stiftung Gesundheitswesen anhand des Body-Mass-Index (BMI) feststellen. Das Krankheitsbild wird in drei Schweregrade eingeteilt. Dafür ist der BMI-Wert entscheidend. Adipositas ist mit dem Risiko dauerhafter Erkrankungen verbunden.

Ab einem BMI von 25 spricht man von einer leichten Fettleibigkeit, der sogenannten Präadipositas. Bei einem BMI von 30 liegt Adipositas vor. Der BMI wird berechnet, indem man das eigene Körpergewicht durch das Quadrat seiner Körpergröße in Metern teilt. Ist eine Frau also 1,69 Meter groß und 85 Kilo schwer, dann hat sie einen BMI von 85: (1,69 x 1,69) = 29,8. Das bedeutet: Ihr BMI liegt an der Grenze zur Fettleibigkeit.

Sowohl Kinder als auch Erwachsene aller Altersklassen sind in Deutschland betroffen. Laut einer Befragung des Robert-Koch-Instituts (RKI) für die Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland (DEGS) waren zuletzt 23 von 100 Männern und 24 von 100 Frauen adipös.

Umwandlung in Fett

Adipositas entsteht nicht über Nacht, sondern über Jahre hinweg. Ausschlaggebend ist dabei, dass dem Körper mehr Energie, also mehr Kalorien über die Nahrung zugeführt wird, als er alltäglich verbraucht. Die überschüssigen Kalorien speichert der Körper als Fett.

Häufig sind mehrere Ursachen miteinander verknüpft, etwa eine hormonelle Störung oder genetische Faktoren. Auch die Psyche hat Einfluss – bei Einsamkeit, Niederlagen, Partner- oder Jobverlust oder im Zuge einer handfesten Depression. Essen kann dann die Rolle des Seelentrösters spielen. Man „versüßt“ sich all das Unangenehme des Alltags oder „frisst sie in sich hinein“, die Sorgen.

Hauptursache für Übergewicht ist in aller Regel die ungünstige Kombination aus ungesunden Essgewohnheiten und mangelnder Bewegung: Wie viel schneller ist ein Fertiggericht aufgewärmt als ein Berg Gemüse geschält und gekocht. Riegel und leckere Backwaren warten überall. Sie treiben den Blutzuckerspiegel rasch in die Höhe, liefern viel Energie, aber wenig Nährstoffe – deshalb meldet der Körper bald wieder Hunger. So wachsen die Fettzellen. Und sie bleiben. Denn aus Zeitmangel oder Bequemlichkeit fahren wir oft Auto statt Fahrrad, nehmen den Lift statt der Treppe und sitzen viel zu viel.

Selbsthilfegruppe

Ab einem BMI von über 40 genügt eine konservative Therapie manchmal nicht. Auch fallen Adipositas-Kranke zuweilen in ihre alten Verhaltensmuster zurück. In solchen Fällen hilft eventuell eine operative Therapie: Der Magen wird mit einem chirurgischen Eingriff verkleinert (Magen-Bypass oder Schlauchmagen). Das Sättigungsgefühl stellt sich daraufhin schneller ein.

Allerdings ist die Operation kein Freifahrtschein, so weiterzumachen wie bisher: Sport ist künftig ebenso unerlässlich wie das weitere Einhalten eines Ernährungsplans.

Eine Selbsthilfegruppe für Essstörungen ist laut Homepage des Landratsamts am Chesterplatz 9 in Lörrach aktiv. Träger ist die Vereinigung „Overeaters Anonymus (OA)“:

www.loerrach@overeatersanonymus.de

www.overeatersanonymus.de