Kreis Lörrach: Bürgerinitiative hält Absichten für unglaubwürdig

Die Wissenschaftsinitiative IGCC sehe auf der UN-Klimakonferenz die Weltklimaziele als gerissen an. Gleichzeitig strebe der EuroAirport bis 2030 „null Nettoemissionen“ an, und easyJet wolle bis 2050 das gleiche Ziel erreichen. Die Maßnahmen seien leider so beschrieben, dass sie kaum zu kontrollieren seien und wenn großen Ziele dann doch nicht erreicht werden, wisse niemand mehr, was vor 10 oder 20 Jahren behauptet wurde. Es gehe dem Flughafen und „EasyJet“ leider nicht darum, das beschriebene Ziel tatsächlich zu erreichen, sondern man wolle beruhigen und die Probleme in die Zukunft verschieben.

Stattdessen bereite der Flughafen seinen Anwohnern in Wirklichkeit ein schlechteres Lebensumfeld – vom Beitrag zum Klima ganz zu schweigen. So wie der Flughafen auf Nachfrage informiere, sei die Nutzung von schwefelfreiem Kerosin weder aktuell möglich noch vorgesehen. Eine solche Maßnahme würde zwar die Betriebskosten erhöhen, dem Klima aber nutzen, und zwar bereits jetzt. Solange der Flughafen das Machbare verpasse, habe er ein Glaubwürdigkeitsproblem, mit dem was er verspreche, heißt es in der Mitteilung. Die durch Löschschaum des Flughafens verursachte PFAS-Verunreinigung des Trinkwassers in St Louis und Umgebung sei astronomisch hoch und ging und gehe durch die europäische Presse. Selbstverständlich sei es dem Flughafen nicht vorzuwerfen, die ehemals PFAS-haltigen Löschschäume für Übungen verwendet zu haben. Es sei dem Flughafen nicht in den Sinn gekommen, zu untersuchen, ob an den Orten der Übungen das Grundwasser sicher vor den Löschschäumen sei.