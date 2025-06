Kreis Lörrach: Bundes-Förderprogramm „Aller.Land“ unterstützt „Theater in den Bergen“

Landrätin Marion Dammann betont: „Mit der Aufnahme des Projekts ‚Schätze der Dörfer‘ in das AllerLand-Förderprogramm stärken wir gezielt die Demokratiebildung und fördern gleichwertige Lebensverhältnisse im Landkreis. Trotz der aktuellen Herausforderungen setzen wir bewusst auf dieses Engagement, weil uns Bürgerbeteiligung und die Stärkung unserer Demokratie besonders am Herzen liegen. ‚Schätze der Dörfer‘ ist ein wichtiger Schritt, um die Vielfalt und das Potenzial unserer Dörfer sichtbar zu machen und aktiv in die Gestaltung unserer Heimat einzubeziehen.“

Antonia Tittel und Arnd Heuwinkel von „Theater in den Bergen“ erklären: „Das lange und mitunter bange Warten auf den Förderentscheid hat ein Ende. Wir sind erst einmal überwältigt von der Entscheidung und überglücklich. Die Arbeit der letzten eineinhalb Jahre hat sich gelohnt und wir freuen uns drauf, auf einer so tollen Basis loslegen zu können. So viele Menschen haben die Daumen gedrückt und dafür können wir einfach nur Danke sagen!“