Kreis Lörrach: Bundestagskandidaten für den Wahlkreis Lörrach-Müllheim stehen offiziell fest

Die Kandidaten des Wahlkreises Lörrach-Müllheim, die für die Parteien in den Bundestag einziehen wollen, stehen nun auch offiziell fest. Der Kreiswahlausschuss hat in seiner Sitzung am Freitagnachmittag die Kreiswahlvorschläge für die vorgezogene Bundestagswahl am 23. Februar zugelassen. Voraussichtlich wird allerdings erst am späten Wahlabend feststehen, wer für den hiesigen Wahlkreis in den Bundestag einzieht.