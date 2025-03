Kreis Lörrach: Buntes Fasnachtstreiben ohne große Zwischenfälle

In Lörrach gab es beim Hemdglunkiumzug eine Körperverletzung, der Tatverdächtige sei bekannt, und auch bei der Gugge-Explosion am Samstag musste die Polizei wegen einer Körperverletzung am Hebelpark eingreifen. Auch hier sei der Tatverdächtige ermittelt worden, der Widerstand gegen die Polizeibeamte geleistet habe. Zu einer Rangelei zwischen zwei Umzugsbesuchern ist es laut Batzel am Sonntag gekommen. Und: Wegen aggressiven Bettelns sei eine Person vorläufig festgenommen worden.

KO-Tropfen verabreicht

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Weil am Rhein verlief alles friedlich. „Es gab keine Besonderheiten“, blickte Batzel auf die zahlreichen Fasnachtsveranstaltungen. Im Bereich des Rheinfelder Polizeireviers wurde beim grenzüberschreitenden Fasnachtsumzug am Sonntag kurzfristig ein vierjähriger Junge vermisst. „Der Junge wurde wenig später wohlbehalten aufgefunden“, so der Sprecher.