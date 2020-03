Kreis Lörrach Busse verkehren wie an Ferientagen

Die Schließung des Vordereinstiegs und die Einstellung des Fahrkartenverkaufs durch die Fahrer bleiben bis auf weiteres erhalten. Da keine Entwertung von Mehrfahrtenkarten durch den Busfahrer erfolgen kann und stationäre Entwerter sich nur an den Schienenhaltepunkten befinden, ist ab sofort die händische Entwertung durch Eintragung des Nutzungsdatums durch den Fahrgast zugelassen. Laut Mitteilung soll darauf geachtet werden, dass die Tinte des benutzten Schreibstiftes nicht verwischt oder gelöscht werden kann. Die fanta5-Ferienregelung, nach der Schüler mit ihrer Fahrkarte in den Verkehrsverbünden WTV, RVF, RVL, VSB und TGO in den Schulferien kostenfrei verbundübergreifend fahren können, gilt nicht.

An den Grenzübergängen kommt es zu Besonderheiten: Aufgrund der vorgenommenen Sperrung des Grenzübergangs Weil-Ost verkehrt die Linie 6/16 von Stetten Grenze aus über die Zollfreie Straße nach Weil am Rhein Alte Post. Die Haltestellen Riehen Lörracherstraße, Weilstraße, Im Schlipf und Weil am Rhein (Weil)-Ost Zoll werden nicht mehr bedient.