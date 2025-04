Kreis Lörrach: Busverbindungen werfen Fragen auf

Mehr als eine Stunde nahm dieser Tagesordnungspunkt am Mittwoch im Kreisumweltausschuss in Anspruch. Am Ende zog die Fraktion der Freien Wähler (FW) einen am Vortag eingereichten Antrag wieder zurück. Das Gremium einigte sich darauf, einige Aspekte noch einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Vor allem aber sollen die Impulse aus der Nahverkehrskonferenz Kandertal/Markgräflerland am Dienstag, 8. April, abgewartet werden. Die endgültige Entscheidung trifft der Kreistag am Mittwoch, 21. Mai.