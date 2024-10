Kreis Lörrach: Camper Base Lörrach in Maulburg ist pleite

Die Geschichte von Camper Base Lörrach am Standort Maulburg ist wohl auserzählt: Der Betrieb ist pleite. Das Amtsgericht Waldshut-Tiengen hat Anfang Oktober das Insolvenzverfahren über das Vermögen angeordnet, Insolvenzverwalter Uwe Kaiser hat sogleich „Masseunzulänglichkeit“ angezeigt. Das bedeutet, dass zwar die Kosten des Insolvenzverfahrens gedeckt sind, die übrigen bevorrechtigen Gläubiger aber leer ausgehen. „Für Käufer von Wohnmobilen, die Anzahlungen geleistet haben, sind das keine guten Nachrichten“, heißt es im Netz unter www.anwalt.de Wer dort also kürzlich noch Waren oder gar ein Fahrzeug bestellt und bezahlt hat, wird wohl auf den Kosten sitzen bleiben. Ebenso wie der enttäuschte Kunde, der sich im September per Mail an unsere Zeitung gewandt hatte, weil er „per Zufall erfahren hatte, dass der Betrieb insolvent ist.“ Im Juli hatte er Camper Base in Maulburg einen Werkstattauftrag zum Einbau von Zubehör erteilt, Kostenpunkt knapp 2000 Euro. Nun ist es amtlich, dass er sein Geld wohl nicht wiedersehen wird.