Kreis Lörrach: CDU-Kreisverband kürt Stefan Glaser als neuen Vorsitzenden

Benz bezeichnete den Parteitag als „richtungsweisend“– zum einen wegen des Stabwechsels an der Führungsspitze, zum anderen aber auch wegen der Bundestagswahl in elf und der Landtagswahl in 17 Monaten. „Wir brauchen starke Vertretungen im Bund und im Land“, sagte Benz unter Verweis auf die potenziellen Bewerber des CDU-Kreisverbands für diese Urnengänge. Der Nominierungsparteitag am 9. November, an dem die CDU ihren Direktkandidaten aus dem Wahlkreis Lörrach-Müllheim für die Bundestagswahl bestimmt, sei ein „schönes Signal des Aufbruchs“, so Benz.

Dank an Rausch

Versammlungsleiter Christian Renkert dankte Jürgen Rausch für seine Leistungen als Kreisvorsitzender in den vergangenen Jahren. Dieser habe einen anderen Blick auf die Politik eingebracht und eigene Akzente gesetzt. Rausch blickte in seinem schriftlich vorgelegten Rechenschaftsbericht auf eine Vielzahl von Veranstaltungen zurück, unter anderem auf drei Klausurtage zu den Themen Energie, Gesundheit und Sicherheit, die in politisch-strategischen Empfehlungen für den Kreisverband mündeten. Er äußerte sich erleichtert, dass der Geschäftsbetrieb der Geschäftsstelle mit der unbefristeten Anstellung von Klara Schmidt als Kreisgeschäftsführerin gesichert werden konnte. Eine Aufgabe der vergangenen Jahre habe darin bestanden, „jünger und weiblicher zu werden“. Die bevorstehende Nominierungsveranstaltung biete die Chance, der jungen Generation das Vertrauen auszusprechen, so Rausch.