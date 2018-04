Kreis Lörrach Chillen, Leute treffen und Sport

Von Marco Fraune

Das „Nachtsport“-Angebot in Weil am Rhein hat sich in die „Sommerpause“ verabschiedet. Der SAK Lörrach, der von der Stadt mit der Durchführung beauftragt ist, zeigt sich zufrieden. „Prinzipiell klappt es gut“, bilanziert SAK-Verantwortlicher Michael Granzow eine insgesamt „erfolgreiche Saison“.

Dass zeitweise direkt vor der Hallentür Alkohol getrunken und Zigaretten geraucht werden, werde im Rahmen einer „Beziehungsarbeit“ aufgearbeitet. Größeren Ärger habe es außerdem bisher nicht gegeben. Ziel sei weiterhin, möglichst viele Jugendliche für das offene, drogenfreie, gewaltfreie und niederschwellige Angebot zu begeistern.

In der abgelaufenen Saison kamen rund 730 Besucher, wovon knapp 30 Prozent weiblich waren, freut sich Granzow.

Ein Besuch unserer Zeitung am letzten Termin in dieser Wintersaison 2017/18 zeigte, dass das zwanglose Zusammensein den Jugendlichen gefällt. Dass sie kommen und gehen können, wie sie möchten, kommt dabei gut an. Im Schnitt kamen zuletzt rund 30 Jugendliche pro Abend. Mark, 15 Jahre alt, kam zuletzt jede Woche, da er hier neue Leute treffen kann. Ebenfalls ein Stammbesucher war Halim, der zum „Chillen mit Freunden“ kam. Mit Beginn der dunklen Jahreszeit soll die Fortsetzung folgen.