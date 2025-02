Kreis Lörrach: Christdemokraten läuten Trendwende ein

Nach und nach trudelten die Ergebnisse im Lörracher Landratsamt ein.

Das deutliche Erstarken der AfD machte sich auch im heimischen Wahlkreis bemerkbar. Kandidat Marco Näger profitierte vom Bundestrend. Er konnte das Ergebnis seiner Partei seit der vergangenen Bundestagswahl stark verbessern: Während die Rechtsaußenpartei 2021 bei den Zweitstimmen Einbußen von drei Punkten hinnehmen musste und bei 8,2 Prozent gelandet war, standen jetzt satte 18,2 Prozent unter dem Strich. Bei den Erststimmen erhielt Näger 17,7 Prozent (2021: 8,1 Prozent). Am linken Rand war auch Bewegung zu verzeichnen. Die Linke mit Menzel erhielt 6 Prozent der Erststimmen. Auf seine Partei entfielen 6,8 Prozent. Christian Lehr (Freie Wähler) kam auf 5,7 Prozent der Erststimmen. 1,5 Prozent der Wähler unterstützten Urs Schreiner (Volt). Das BSW erhielt einen Zweitstimmenanteil von 4,5 Prozent.

Union kritisiert neues Wahlrecht

Das neue, von der gescheiterten Ampel-Koalition auf den Weg gebrachte Wahlrecht (wir berichteten), sorgte bei der Union für große Kritik. „Die Erststimme wurde dadurch deutlich geschwächt“, erklärte Glaser im Vorfeld der Wahl. Es könne nicht nur dazu kommen, dass man nicht in den Bundestag kommt, obwohl man seinen Wahlkreis gewonnen hat, sondern darüber hinaus, dass einzelne Wahlkreise überhaupt nicht mehr in Berlin vertreten wären, so der CDU-Bundestagskandidat. Die CDU werde diese massive Ungerechtigkeit in der nächsten Legislatur korrigieren, kündigte er an. „Wir hatten der Ampel-Regierung konkrete Vorschläge für Wahlrechtsreformen und zur Reduzierung des Bundestages vorlegt, die Ampel wollte jedoch unbedingt ein Wahlrecht haben, von dem in erster Linie die Union negativ betroffen ist.“ Bis zuletzt deuteten die Prognosen darauf hin, dass Glaser das Rennen trotz gewonnenem Wahlkreis nicht machen und somit kein Mandat erhalten wird.

Mit 81,7 Prozent war die Wahlbeteiligung höher als im Herbst 2021 (75,3 Prozent). Landrätin Marion Dammann zeigte sich im Gespräch mit unserer Zeitung dankbar für die hohe Wahlbeteiligung. Die Bürger hätten damit die hohe Relevanz dieser Wahl unmissverständlich deutlich gemacht. Die prozentualen Ergebnisse, so die Landrätin, spiegelten insgesamt die Prognosen wider.