Kreis Lörrach Corona betrifft alle Bereiche

„Bis jetzt hatten wir großes Glück, dass wir in allen Angebotsbereichen keine Krankheitsfälle und nur wenige Verdachtsfälle hatten“, berichtet er. In den Wärmestuben in Weil am Rhein und Lörrach, in den Wohngruppen, im betreuten Wohnen und in der Notschlafstelle wurde von Anfang an auf die Einhaltung der allgemeinen Schutzregeln, wie Maskenpflicht, Abstand, Handhygiene und Lüften, geachtet, sagt Heinz. Auch werde in den Notschlafstellen und in der Wärmestube täglich getestet.