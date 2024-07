Kreis Lörrach: Corona hat den Negativtrend verstärkt

Negatives Ergebnis

So gut würden die Ergebnisse in den nächsten Jahren nicht mehr werden, verwies May auf die Prognose für das Jahr 2023 mit einem geschätzten Defizit von 35 Millionen. Hierbei sind die Kreiszuschüsse von sechs Millionen bereits verrechnet, wie aus der Bilanz hervorgeht. Und für das laufende Jahr wurden Gesamterlöse in Höhe von etwa 160 Millionen geplant. Davon entfallen rund 133 Millionen auf Erlöse aus Krankenhausleistungen. Die Steigerung hat eine Zunahme der Fallzahlen von knapp zehn Prozent zur Voraussetzung. Das Planergebnis beläuft sich auf minus 28,8 Millionen – nach Verrechnung eines Gesellschafterzuschusses in Höhe von sieben Millionen. Die Fortführung der Unternehmenstätigkeit der Gesellschaft ist von der weiteren finanziellen Unterstützung durch den Landkreis sowie der Erhöhung der Bankenfinanzierung für den Neubau des Zentralklinikums abhängig, wie es im Bilanzbericht heißt. Rückblick: In der Kreistagssitzung vom 6. März wurde beschlossen, dass der Kreis gegenüber den Kliniken eine Patronatserklärung abgibt, sodass die Kreiskliniken im Bedarfsfall mit liquiden Mitteln bis zu 25 Millionen versorgt wird. Weiterhin wird die Bürgschaft des Landkreises für den Bau des neuen Zentralklinikums von 180 auf 207 Millionen erhöht, um eine Erhöhung der Bankenfinanzierung zu ermöglichen. Drittens werden für die bisher der GmbH vom Landkreis gewährten Kredite für die Jahre 2024 und 2025 die Tilgungsleistungen ausgesetzt. Dass sich im Lagebericht von 2022 bereits die Probleme abzeichneten, die vielen Risiken aber nicht richtig erkannt worden seien, merkte Klaus Eberhardt (SPD) an. „Dafür kann man den ehemaligen Geschäftsführer aber nicht mehr verantwortlich machen“, stellte der SPD-Fraktionschef fest.

Eingangs der Bilanzpräsentation erklärte Andreas Münch, Leiter Finanz- und Rechnungswesen der Kliniken GmbH, dass nicht nur die Kreiskliniken in einer prekären Situation seien. 85 Prozent der Krankenhäuser in Baden-Württemberg hätten dieses Jahr ein negatives Ergebnis prognostiziert. Die bundesweite negative Entwicklung habe sich bereits vor 20 Jahren abgezeichnet: Die Schere zwischen Erlösen und Tarifsteigerungen gehe immer weiter auseinander. Jahr für Jahr stiegen die Personalkosten, so Münch weiter. „Das ist ein Fehler im System.“ Mit Corona habe sich dann die Lage verschärft, als die Patienten ausblieben. Erschwerend kommen der Fachkräftemangel, teure Leiharbeitskräfte und die Grenzlage hinzu. „Die Kliniken stehen mit dem Rücken an der Wand.“ Man befinde sich nun aber an einem Punkt, an dem die Sanierungsmaßnahmen greifen würden, wie weiter zu erfahren war. Bei den Leiharbeitskräften werde man Ende des Jahres auf eine vernünftige Zahl kommen.