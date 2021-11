Kreis Lörrach Corona und die Folgen

Aktion braucht Planungssicherheit

Der Verein hat sich angesichts der Erfahrungen aus dem Vorjahr, als kurz vor der „Binzener Runde“ die Veranstaltung aufgrund der Corona-Auflagen abgesagt werden musste, frühzeitig für die Planungssicherheit entschieden. Heißt: In diesem Jahr finden keine größeren Veranstaltungen statt. Insbesondere der liebgewonnene Plausch der Losverkäufer auf dem Lörracher Weihnachtsmarkt wird auch in diesem Jahr wieder fehlen.

Die große Tombola mit den vielen Preisen und wöchentlichen Zwischenverlosungen sowie abschließend der Verlosung des Hauptpreises bleibt bestehen.

Der Verein hofft und setzt darauf, dass Spender und Sponsoren weiterhin, wie seit Beginn der Pandemie, sich engagieren, einbringen und mit den Einnahmen die Not lindern helfen. „Wir freuen uns, dass wir bislang großen Zuspruch und enorme Unterstützung erfahren haben“, setzt Fraune auf die Fortsetzung der jahrzehntelangen Erfolgsgeschichte.

Diese war in den vergangenen Jahren geprägt durch den ein Jahrzehnt lang wirkenden Vorsitzenden Guido Neidinger, der gemeinsam mit der unermüdlich über Jahrzehnte hinweg engagierten Vereins-Geschäftsführerin Uta Schroeder dafür sorgte, dass zuletzt 237 000 Euro für den guten Zweck zusammenkamen.

Beide standen bei der jüngsten Mitgliederversammlung nicht mehr zur Wahl und wurden mit großer Anerkennung in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Zur Historie: Aus kleinsten Anfängen heraus entwickelte sich die Hilfsaktion unter dem Dach des Verlagshauses Jaumann prächtig. Insgesamt kamen in den vier Jahrzehnten rund vier Millionen Euro für bedürftige Menschen im Kreis Lörrach zusammen. Das ermöglichte zuletzt, dass kurz vor Weihnachten rund 500 bedürftige Einzelpersonen und sozial benachteiligte Familien unterstützt werden konnten. Gefördert wurden aber auch soziale Einrichtungen.

Freude schenken und ein Auto gewinnen

Wer bei der Hilfsaktion spendet, tut Gutes und hat außerdem die Chance, tolle Preise zu gewinnen. Jeder Spendenbeleg ab drei Euro landet in der Lostrommel und nimmt automatisch an den Zwischenverlosungen und an der Hauptverlosung teil. Spenden kann man per Überweisung – auch kostenfrei aus der Schweiz – an die angegebenen Bankverbindungen oder eben in den Geschäftsstellen von „Die Oberbadische“ in Lörrach, „Markgräfler Tagblatt“ in Schopfheim sowie „Weiler Zeitung“ in Weil am Rhein.