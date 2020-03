Kreis Lörrach Coronavirus: Drastische Auswirkungen auch im Landkreis

Dieser Erlass gilt selbstredend auch im Landkreis Lörrach - sofern nicht vor Ort ohnehin bereits andere Ansagen gemacht und Maßnahmen getroffen sind. Der Unterricht am Rosenfels-Campus in Lörrach beispielsweise ist seit heute bereits abgesagt. An der Freien Evangelischen Schule in Lörrach, sowie in am Lise-Meitner-Gymnasiums In Grenzach-Wyhlen sind bereits Klassen beurlaubt; ein Kindergarten in Efringen-Kirchen ist ebenfalls bereits geschlossen Auch die Duale Hochschule DHBW hat den Unterrichtsbetrieb eingestellt.