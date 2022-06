Kreis Lörrach CULT – Bildungsmesse in Lörrach: die Pflege

Die Übernahmechancen für Ausbildungsberufe im Bereich Pflege, Verwaltung, IT, Technik und Apotheke sowie im medizinisch-technischen Dienst sind sehr hoch. Die Theoriephasen der pflegerischen Ausbildung finden in der Schule für Gesundheitsberufe in Lörrach statt. Der theoretische Teil der anderen Ausbildungsberufe wird in der näheren Umgebung angeboten. In den spannenden Praxisphasen werden je nach Ausbildungsberuf verschiedene Abteilungen beziehungsweise Fachdisziplinen durchlaufen.

Die fünf Leitwerte Kommunikation, Achtsamkeit, Struktur, Teamgeist und Innovation prägen die Unternehmenskultur. In Feedback- und Entwicklungsgesprächen wird jeder einzelne Mitarbeiter unter Berücksichtigung dieser Werte individuell gefördert. In einer Mitteilung heißt es: „Durch unsere Personalentwicklung und in Kooperation mit der Akademie für medizinische Berufe am Universitätsklinikum Freiburg bieten wir die Möglichkeit zur Weiterentwicklung mit vielseitigen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten (zum Beispiel Intensivpflege, Anästhesie, Praxisanleitung).“