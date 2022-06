Kreis Lörrach CULT – Bildungsmesse in Lörrach: Öffentlicher Dienst, Banken und mehr

Insgesamt 4,65 Millionen Menschen arbeiteten laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2015 im Staatsdienst. Damit wäre dieser – verglichen mit privaten Unternehmen – der mit deutlichem Abstand größte Arbeitgeber in Deutschland. Zu den Beschäftigten gehören etwa auch Lehrer, Soldaten, Polizisten oder Zollbeamte. Über deren vielfältige Aufgaben, Einsätze und Aufstiegsmöglichkeiten wird bei der Job- und Bildungsmesse am Freitag und Samstag im Freizeit-Center Impulsiv in Lörrach ausführlich informiert.

Der Weg in den öffentlichen Dienst erfolgt längst nicht mehr hauptsächlich über eine Ausbildung. Mit dem Bachelor of Arts im gehobenen Dienst werden Theorie und Praxis in einem dualen Studium an einer Fachhochschule für öffentliche Verwaltung kombiniert. Für technische Berufe wird aber in der Regel eine Ausbildung angeboten.