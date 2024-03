Kreis Lörrach: „Cult“ ist nötiger denn je

Mit Schutzbrille und Pipette: Interessierte hatten am Stand von Aprentas die Gelegenheit, erste Erfahrungen in naturwissenschaftlichen Berufsfeldern zu sammeln. Foto: Michael Werndorff

Arbeitslosigkeit steigt

Lörrachs OB Jörg Lutz erklärte, dass man die Cult brauche, und zwar dringender denn je. Die Babyboomer gingen in Rente, allein im vergangenen Jahr seien 300 000 Menschen mehr aus dem Arbeitsleben ausgetreten, als neu eintreten konnten. Gleichzeitig steige die Arbeitslosigkeit wieder. Im Februar seien in Deutschland 2,81 Millionen Menschen ohne Job gewesen. Hier stehe die Frage im Raum, welches Potenzial in diesen Menschen liege, so Lutz. Eine der ganz großen Herausforderungen werde es sein, hier Potenziale zu heben. Es müsse aber auch die Frage gestellt werden, welche Perspektive man diesen Menschen geben könne, wenn der Arbeitsmarkt sie nicht mehr aufnimmt.

Weiter sorge die Migration für Herausforderungen, verwies er auf die Anerkennung ausländischer Berufs- und Bildungsabschlüsse. Für die Wahrung des sozialen Friedens sei es ganz wichtig, die Migranten zu integrieren. Ein weiterer Aspekt: Was den Arbeitsmarkt angehe, erlebe man derzeit eine tektonische Plattenverschiebung: Immer mehr Produkte würden im Ausland hergestellt, zeigte sich Lutz skeptisch, was die weitere Entwicklung angehe. Viele Unternehmen orientierten sich in Richtung USA und China, wo investiert werde.