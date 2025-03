Kreis Lörrach: CULT lockt mehr als 1500 Schüler an

Bereits zum Auftakt am Freitagvormittag wird deutlich, dass sich diese Vorbereitungszeit in diesem Jahr besonders ausgezahlt hat. Die ersten beiden 90-Minuten-Blöcke, in denen die Lehrer der Region ihre Schulklassen anmelden konnten, waren bereits im Januar ausgebucht. „Ich musste die Anmeldung für die ersten Blöcke schon frühzeitig schließen.“

So viel wie noch nie

„Wir haben insgesamt 1500 Schüleranmeldungen bekommen, das gab es noch nie“, zeigte sich Organisatorin Martina Hug überwältigt. „Ab Herbst des Vorjahres kümmere ich mich um die jeweiligen Vorträge und stehe den Ausstellern unterstützend zur Seite“, fügt sie an. Im weiteren Verlauf der Messevorbereitung geht sie in den Austausch mit teilnehmenden Schulen und erstellt das Messemagazin. Erstmals in diesem Jahr arbeitete die Organisatorin gemeinsam mit einer Agentur, um den Social-Media-Auftritt der CULT zu verbessern. Ziel der Messe sei es, Ausstellern und Besuchern die Gelegenheit zu geben Kontakte zu knüpfen, Fragen zu stellen und sich inspirieren zu lassen.