Kreis Lörrach Cult-Messe bewährt sich

„Interessierte Leute“

Einige Aussteller haben die zwei Tage auch Revue passieren lassen. Vanessa Schmidt und Niko Vonic zum Beispiel. Sie sind Auszubildende bei der Stadtverwaltung Lörrach. Schmidt, die an beiden Tagen an der Cult präsent war, äußerte sich zufrieden und berichtete von guten, konstruktiven Gesprächen. Vonic, nur am Samstag am Messestand, fand es bemerkenswert, „wie viele interessierte Leute hier sind“.

Konstruktive Gespräche

Auch Jennifer Ott, die für Energiedienst vor Ort war, zeigte sich mit der Messe zufrieden. Am Freitag habe sie selbst 40 gute Gespräche geführt, berichtete sie. Weil sie am Stand zu sechst waren, lasse sich das auf 240 konstruktive Gespräche hochrechnen. Es ging dabei meist um Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Am Samstag lag der Fokus dann mehr auf den allgemeinen Stellen, die sie anbieten. Auch hier konnten Ott und ihre Kollegen gute Gespräche führen. Für sie lohne es sich, auf der Messe zu sein, nicht nur für die Aussteller sondern auch für die Besucher. Infolge der Cult-Messe habe Energiedienst Praktikums- und Ausbildungsplätze vergeben können.

Quantität und Qualität

Marcus Lay, der über die Berufsmöglichkeiten bei Badenova informierte, bilanzierte die Messetage mit: „Freitagvormittag ging es um Quantität, nachmittags und am Samstag um Qualität.“ Im Schnitt habe er pro Stunde fünf Gespräche geführt, die gut verlaufen seien. Ob sie aber den gewünschten Effekt erzielen werden, lasse sich erst später sagen, erklärte er weiter. Lays abschließendes Fazit: „2024 gerne wieder.“