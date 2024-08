Kreis Lörrach: Damit aus Spiel keine Sucht wird

Mehr Anfragen

Ob es um Gaming, Cyber-Mobbing, Online-Shopping, Glücksspiel oder unangemessene Inhalten wie Gewalt und Pornografie geht: Familien und Erzieher wenden sich immer häufiger an die Mitarbeiter der Villa Schöpflin. Im Zentrum steht oft der Medienkonsum junger Menschen. Teilweise kommen mit problematischem Konsum auch Verschuldung und Suchtverhalten. Dass junge Menschen nicht automatisch einen guten Umgang mit digitalen Medien finden, betont Daniel Ott. Er erkennt, dass betroffene Familien Angeboten und Mechanismen gegenüberstehen, denen auch Erwachsene oft nicht widerstehen können. Schon in manchen Spielen für Kinder seien Glücksspielelemente enthalten. Er appelliert an Eltern, ihre Kinder nicht zu verurteilen: „Hinter einem schwierigen Nutzungsverhalten steht keine böse Absicht. Vielmehr ist unser Belohnungssystem im Gehirn entscheidend.“

Ein vollkommener Verzicht auf digitale Medien, darin sind sich die Fachpersonen der Villa Schöpflin und Jonas Hoffmann einig, ist nicht realistisch und auch kein anzustrebendes Ziel. Vielmehr gelte es, einen guten Umgang zu üben. Dabei sind besonders Erwachsene in der Pflicht und als Vorbilder gefragt. Klare und realistische Regeln, Zeitlimits und Drittanbietersperren können helfen. Auch die Verwaltung von Endgeräten sei eine Aufgabe der Eltern. Studien zufolge seien viele junge Menschen noch direkt vor dem Zubettgehen an Smartphone oder Tablet. Eine ausgeglichene Mediennutzung hingegen wirke sich Untersuchungen nach positiv auf Gesundheit, Psyche und soziale Kontakte aus, so Ott. Mit Unbehagen verfolgt Ott, dass nach Studienlage und eigener Erfahrung, das bestätigen Ruch und Wehrle, rund 60 Prozent der Schüler an Grundschulen ein eigenes Endgerät bei sich tragen. Wo bereits in jungem Alter kein kontrollierter Umgang gelernt würde, sei die Gefahr eines problematischen Medienverhaltens schon früh vorhanden.