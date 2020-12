Kreis Lörrach Damit bald geimpft werden kann

Der grüne Kunstrasen, auf dem sonst junge Menschen in der Halle Fußball spielen, sei bereits vollständig mit Platten abgedeckt worden. Darüber würde gerade der Teppich verlegt. In den nächsten Tagen würden dann die Toiletten für das Impfpersonal und die Impflinge angeliefert werden. „Da wird noch einiges an Arbeit auf uns zukommen, unter Einhaltung der strengen Hygiene-Auflagen die Zugänge und Abflüsse der Anlagen in der Halle anzubringen“, weiß Platzer. Vorgesehen sind auch mehrere elektrische Heizkörper für die kalten Wintermonate. Zudem bräuchte es für die Impfkabinen und Personalräume Trennwände und Lampen.

Ein Breitbandanschluss an das Glasfasernetz konnte bereits in Betrieb genommen werden. Diese schnelle Internetverbindung wäre auch für die nächste geplante Regio-Messe im Oktober des nächsten Jahres wünschenswert, meint Golovina.

Das Lörracher Kreisimpfzentrum soll für 800 Impfungen am Tag ausgelegt werden. Der Besucherstrom werde dann im Uhrzeigersinn vom linken Eingang über die Rezeption zum Wartebereich und den Impfkabinen bis zum Ausgang durchgeleitet.

Für die Sicherheit und Reinigung der Halle sorgt derweil der Landkreis Lörrach. „Hinsichtlich der Einstellung dieses Personals sind wir im engen Austausch mit Dienstleistern und haben auch bereits eine Reihe von Personen, die sich darüber hinaus gemeldet haben“, erklärt Mai-Kim Lâm von der Öffentlichkeitsarbeit im Landratsamt.

Medizinisches Personal

Die Landesärztekammer sowie die Kassenärztliche Vereinigung werden die Ärzte zur Verfügung stellen. „Wir haben bei der Rekrutierung schon viele positive Rückmeldungen erhalten“, teilt Tobias Langenbach, Sprecher der Landesärztekammer, auf Anfrage mit. „Insgesamt haben sich bisher landesweit und über den gesamten Verlauf des Aufrufs hinweg mehr als 5300 Ärzte bereiterklärt, bei der Bewältigung der Pandemie konkret vor Ort die Stadt- und Landkreise zu unterstützen.“ Bei der Landesärztekammer melden sich Fachpersonen außerhalb der Regelversorgung. Das sind Ärzte, die derzeit eine Tätigkeit nicht direkt in der Behandlung von Patienten ausüben – also beispielsweise in der Verwaltung und bei Behörden, in der Pharmaindustrie, im Journalismus, aber auch in beschäftigungsfreien Intervallen und in Elternzeit. Dazu gehören auch Ärzte, die ihre ärztliche Tätigkeit aufgegeben haben und nun Pensionäre sind.

Das medizinische Fachpersonal wird vom Regierungspräsidium (RP) Freiburg herangezogen: „Wir sammeln die Bewerbungen für den ganzen Regierungsbezirk und geben sie an die jeweiligen Impfzentren weiter“, erklärt Matthias Henrich, stellvertretender Pressesprecher des RP Freiburg. „Für das Kreisimpfzentrum Lörrach haben sich bisher rund 184 Personen beworben.“