Kreis Lörrach: Damit der EAP-Bus seinen Dienst aufnehmen kann

Die Auftragsvergabe ist für Juli vorgesehen, sodass das Ergebnis der Ausschreibung voraussichtlich im Kreistag am 5. Juni vorgestellt werden kann. Der Ausschuss wurde dieser Tage auch über den Sachstand des Förderprogramms informiert: So wird der langersehnte Bus in seiner Pilotphase seitens der Europäischen Union in Höhe von 2,5 Millionen Euro unterstützt.

Kreisverwaltung geht von Regiobus-Förderung aus

Hinsichtlich der Regiobus-Förderung durch das Land könne der Antrag zeitnah abgegeben werden, erklärte die Kreisverwaltung. Diese geht aufgrund der Vorberatungen mit dem Land und dessen Ko-Finanzierungszusage bezüglich des Interreg-Projekts von einer wohlwollenden Prüfung und Entscheidung für den Antrag aus.