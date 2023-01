Kreis Lörrach Damit der Feldberg konkurrenzfähig bleibt

Ein wichtiger Bestandteil ist ein Speichersee, betont Albrecht: Derzeit habe man am Feldberg ein Speichervermögen von 8500 Kubikmetern, allerdings würden 120 000 Kubikmeter für eine Grundbeschneiung benötigt. Und diese sei das Wichtigste, führt der Vorsitzende des Liftverbunds Feldberg aus – vor allem um das wichtige Weihnachtsgeschäft zu sichern. In der Branche mache das nämlich ein Drittel der Erträge der Gesamtsaison aus.

Gegenwind erwartet

Und: Es hängen zahlreiche Existenzen und Arbeitsplätze an Tourismus und Wintersport, wirbt der Bürgermeister für die Umsetzung der Pläne, die aber auch Kritiker auf den Plan rufen: Hier wollen und werden die Natur- und Landschaftsschutzverbände ein gehöriges Wörtchen mitreden. „Mit uns ist so ein Speichersee nicht ohne Weiteres zu machen“, erklärte in der Vergangenheit Axel Mayer, ehemaliger Geschäftsführer des BUND-Regionalverbandes Südlicher Oberrhein, und damit auch für den Oberrhein zuständig. Ohnehin sieht Mayer die Zukunft mit Skifahren am Feldberg und den Mangel an Schnee nicht so rosig – allein schon durch den Klimawandel.

Energiesparende Technik

Diese Extremäußerungen gebe es immer wieder, führt Albrecht das Thema Nachhaltigkeit an, das für die Verantwortlichen am Feldberg ganz oben auf der Agenda stehe: Energiesparen werde noch mehr in den Fokus treten. Die Seilbahnen der Feldbergbahnen würden alle möglichen Energieeinsparpotenziale ausschöpfen, nachdem bereits in den vergangenen Jahren in energiesparende Technologie investiert wurde.

Zum Beispiel werde mit der Schneehöhenmessung der Energieeinsatz bei der Pistenpräparation deutlich reduziert. Darüber hinaus werden alle Lifte am Höchsten mit Ökostrom betrieben. Und: Die Pistenbullys tanken HVO-Biodiesel, was zu 90 Prozent Einsparungen beim CO 2-Ausstoß bei der täglichen Pistenpflege führen soll. „Wir haben also schon viel unternommen“, betont Albrecht, der weitere Argumente für die Investitionen ins Feld führt. „Drei Viertel der Emissionen entfallen beim Wintersport auf die Anfahrt.“ Lediglich fünf Prozent seien der Beschneiung anzurechnen. „Da ist es es besser, die Leute kommen zu uns ins Naherholungsgebiet, als dass sie in die Hochalpen fahren.“ Zudem bleibe so die Wertschöpfung im Land, betont Feldbergs Bürgermeister.

Was den umstrittenen Speichersee angeht: Mögliche Standorte seien lokalisiert. Dabei gehe es darum, den See bestmöglich in die Kulturlandschaft einzufügen. Darüber hinaus soll der Wasserspeicher auch im Sommer von Nutzen sein, erinnerte Albrecht an die zunehmende Trockenheit. Ein Nebeneffekt: So ließe sich auch Löschwasser vorhalten.

Bekenntnis gefordert

Allerdings ist das Vorhaben noch nicht über die Planungsphase hinausgekommen. Was es braucht, sei nicht nur der Konsens mit der Bevölkerung, sondern vor allem ein Bekenntnis der Landesregierung für den Wintersport im Hochschwarzwald.

Während andernorts Investitionen in Wintersportgebiete von den Ländern gefördert werden, hält sich Baden-Württemberg zurück. Mittel aus der Tourismusförderung stehen für eine Beschneiungsanlage jedenfalls nicht zur Verfügung. „In ganz Deutschland sind die Länder mit an Bord und unterstützen ihre Wintersportgebiete, mit der Ausnahme von Baden-Württemberg“, moniert Albrecht. Die Gründe seien nicht rational nach Abwägung aller Fakten zu erklären, sondern vielmehr ideologisch geprägt. „Es wird immer nur das Negative aufgezeigt.“ Dabei sei der Wintersport ein elementarer Bestandteil des Schwarzwalds. Nachdem das Konzept steht, sollen die Einwohner im Frühling informiert und am weiteren Prozess beteiligt werden. Denn klar ist: „Für unser Vorhaben brauchen wir den Rückhalt der Bevölkerung.“

Zunächst aber hoffen die Verantwortlichen erst einmal auf Schnee. Für nächste Woche sind sinkende Schneefallgrenzen angekündigt. „Bei einer Schneeauflage von 20 bis 30 Zentimetern können wir sofort wieder loslegen.“