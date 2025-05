Kreis Lörrach: Damit der Kreis mehr Spielraum hat

Priorisiert werden im Doppelhaushalt solche Projekte, die die Position des Landkreises als attraktiver Lebens- und Wirtschaftsraum stärken. Dabei sollen auch die Ziele der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung eine herausragende Rolle spielen. Des Weiteren werden die beiden Beratungsgremien „Forum Zukunftsstrategie“ und „AG Finanzen“ zu dem Beratungsgremium „AG Strategie und Finanzen“ vereint, wobei sich die Mitgliederzahl an jener der vorherigen AG Finanzen orientiert. Hintergrund ist der vielfach angeregte Wunsch, die Anzahl der Gremien zu reduzieren. Zu diesen Punkten verlief die Abstimmung bei drei Enthaltungen einstimmig.

Dieser Rahmen gebe dem Landkreis mehr Spielraum, warb Landrätin Marion Dammann vor der Abstimmung um Zustimmung. Von kontroversen Diskussionen im Vorfeld der Entscheidung berichtete Gudrun Heute-Bluhm (CDU). Neben der Zeitersparnis durch den Doppelhaushalt führte sie finanzielle Gründe als weiteren Vorteil an. Die erste Anregung zu diesem Thema sei aus der Fraktion der Freien Wähler gekommen, sagte Ulrich May (FW). Er sprach von einem kleinen Schritt in Richtung Verwaltungsvereinfachung.