Kreis Lörrach Damit der Umstieg gelingt

Gegen mehr Verkehr

Das oberste Ziel sei eine Senkung des motorisierten Individualverkehrs, daher sei man auch gegen den vierspurigen Ausbau der B 317, was als Ergebnis wieder mehr Verkehr generieren würde, meinte Lutz.

Das Rückgrat des öffentlichen Nahverkehrs im Landkreis Lörrach sei die Regio-S-Bahn, wie Kreisrätin Marion Caspers-Merk darlegte. Den Ausbau verbuchte sie als Erfolgsmodell – nun brauche es eine Taktverdichtung zwischen Basel und Zell. Der 15-Minuten-Takt von Basel nach Schopfheim müsse ein mittelfristiges Ziel sein, ergänzte Lutz. Derweil stoßen die Ausbaupläne in Riehen aber auf heftige Kritik. „Ich habe keine Patentlösung“, machte das Lörracher Stadtoberhaupt deutlich. „Wir müssen gemeinsam daran arbeiten.“

Zunächst müssten die großen Potenziale abgeholt werden: So habe die Kandertalbahn ein geringeres Potenzial als die beiden Trassen an Hoch- und Oberrhein.

Busangebot erweitern

Als weitere wichtige Maßnahme wird eine Vertaktung der Rheintalbahn insbesondere als Folgemaßnahme des viergleisigen Ausbaus gesehen. Es müsse gelingen, die bestehenden Busanbindungen im ländlichen Raum direkt an das Schienennetz anzubinden und hierbei die Fahrplangestaltung abzustimmen, legte Caspers-Merk dar. Im Konzept der SPD-Kreistagsfraktion stellt die Schiene das Rückgrat dar, wobei der Busverkehr auf die Schiene ausgerichtet sein soll.

Dazu brauche es nicht nur eine bessere Abstimmung der Fahrpläne zwischen Schiene und Busverkehr und die Einführung weiterer Regio-Buslinien, etwa auch im nördlichen Markgräflerland zwischen Kandern und Müllheim, sondern auch eine Mindestbusfrequenz für Gemeinden von mehr als 5000 Einwohnern. Caspers-Merk zufolge sollen mindestens acht Verbindungen pro Werktag sowie vier Verbindungen an Sonn- und Feiertagen verkehren, jeweils in beide Richtungen.

Elektrifizierung bis 2028

Ein weiterer wichtiger Baustein in der Entwicklung des Schienenverkehrs ist die Elektrifizierung der Hochrheinstrecke bis zum Jahr 2028 samt Einführung eines S-Bahn-Verkehrs sowie Etablierung eines Halbstundentakts bis 2030, der nach dem Willen der SPD-Kreistagsfraktion zudem auf der Rheintalbahn realisiert werden soll.

In Sachen Kandertalbahn sieht die SPD eine Reaktivierung bis zum Jahr 2035. „Wir erhoffen uns damit einen Quantensprung beim Modal Split in diesem Teilraum des Landkreises, der künftig weitere Einwohner aufnehmen wird“, heißt es im Eckpunktepapier. Weiter wird die Verlängerung der Tramlinie in Weil am Rhein begrüßt und auf der Wiesentalbahn die Notwendigkeit für einen eigenen Haltepunkt Zentralklinikum bis 2026 betont.

Die SPD will sich dafür einsetzen, dass der Verkehrsverbund RVL eine aktive Rolle einnimmt in der Diskussion um Verbesserungsmaßnahmen im gesamten Landkreis, insbesondere in der Frage von der Verkehrsverknüpfung von urbanen mit den ländlichen Räumen. Gleichzeitig soll nach dem Willen der Fraktion die Struktur des RVL auf den Prüfstand gestellt werden. Zudem sei die Kleinstaaterei der Verkehrsverbünde hinderlich.

Regionale Initiativen

Eine Herausforderung ist die Finanzierung: Es müsse zu einer Umverteilung finanzieller Mittel kommen, sagte Caspers-Merk. Weiter hält es die Fraktion für erforderlich, einen Fonds für regionale Initiativen kleinerer Gemeinden zu bilden. So könnten zum Beispiel Bürgerbuskonzepte, Mitfahrerbänke oder Mitfahrerparkplätze an geeigneten Standorten eingerichtet werden.

Derweil könne die Finanzfrage aber nicht allein auf lokaler Ebene gelöst werden, befand Lutz. Die Weichen müssten auf Landes- und Bundesebene gestellt werden, wie im Pressegespräch zu erfahren war.