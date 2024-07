Kreis Lörrach: Damit der Urlaub nicht ins Wasser fällt

Immerhin: Bei den Personalausweisen kommt es zu keinen Verzögerungen. Hier muss man wie bisher mit zwei bis drei Wochen rechnen. Derweil rät die Stadt Weil am Rhein, die eigenen Dokumente frühzeitig und regelmäßig zu prüfen, und zwar mindestens sechs Wochen bis zum Reiseantritt. Ist bis zum Abreisedatum noch genügend Zeit, dann ist die Neubeantragung auch kein Problem. Anders sieht es aus, wenn der Flieger so gut wie auf dem Rollfeld steht. „So etwas kommt immer wieder vor. Dann stehen Bürger bei uns im Bürgerbüro und sind völlig aufgelöst“, weiß Julia Jungk vom Weiler Bürgerbüro. „Wir versuchen dann natürlich unser Bestes, aber das funktioniert leider nicht immer.“ Der Grund ist einfach: Immer kurz vor den Ferien ist jede Menge los. Da wird die Bundesdruckerei mit Anträgen nur so überhäuft. Und: Das Lieferproblem liege in der Bundesdruckerei, die berechtigte Kritik der Antragsteller bekämen aber die städtischen Mitarbeiter ab, beklagt Dedy. Das bestätigt auch Flößer. Und: „Auch haben wir ein erhöhtes Arbeitsaufkommen durch die Anfragen des Versandstatus per Telefon und E-Mail.