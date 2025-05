Kreis Lörrach: Damit der Zug bald ins Rollen kommt

Lösungen erarbeiten

Als eine weitere Hürde tut sich der schwer zu stemmende kommunale Anteil am Planungsaufwand auf. Gemeinsam sollen nun Lösungsoptionen erarbeitet werden, ein nächster Termin ist für Ende Juni vereinbart. Bis zur Sommerpause, so das erklärte Ziel, soll dann Klarheit über das weitere Vorgehen herrschen. In der Diskussionsrunde betonte Gabriele Weber (SPD), das nun ein Konzept zur Finanzierung ausgearbeitet werden müsse. Das größte Problem liege in der Willensbildung der Raumschaft, sagte Ulrich May (FW). Er wies unter anderem darauf hin, dass die Kandertalbahn in Binzen mitten durch den Ort fahre. Als Zeitrahmen für die Umsetzung hielt May zehn bis 15 Jahre für realistisch.