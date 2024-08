Kreis Lörrach: Damit die Digitalisierung an Schulen Fahrt aufnimmt

Alle Maßnahmen müssen laut Sitzungsvorlage bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Die vorgesehenen Fördermittel für die Beschaffung der digitalen Endgeräte durch die Schulen werden voll ausgeschöpft werden.

Derweil zeichnet sich bei den infrastrukturellen Maßnahmen an den Gebäuden ab, dass die abrechenbaren Projektkosten voraussichtlich um rund 400 000 Euro geringer ausfallen als ursprünglich geplant und deshalb die hierfür vorgesehene Förderung nicht in voller Höhe abgerufen werden kann. Die Verwaltung will die Mittel umwidmen und die Fördermöglichkeit für bereits beschaffte, aber noch nicht über den DigitalPakt Schule geförderte digitale Endgeräte verwenden. Dieses Jahr sind wegen der langen Bearbeitungszeiten bei der L-Bank noch keine Mittel aus dem DigitalPakt Schule ausgezahlt worden, obwohl bereits Mittelabrufe in Höhe von rund 111 000 Euro erfolgt sind, heißt es seitens der Kreisverwaltung. Der Abruf weiterer Finanzmittel stehe an, heißt es aus dem Landratsamt.