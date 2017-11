Kreis Lörrach Damit die Karriere gelingt

Um das internationale Programm der DHBW Lörrach auszuweiten, waren Rektor Theodor Sproll und Valentin Weislämle, Studiengangsleiter BWL-Tourismus, jüngst zu Besuch an der University of California in Santa Barbara und an der Northern Arizona University in Flag­staff.

Kreis Lörrach. Eine der wichtigsten Partnerhochschulen der DHBW Lörrach liegt am Pazifikstrand von Santa Barbara in Californien. Die in den USA Top 10 aufgelistete University of California (Weltweit Platz 27) ist die Alma Mater von insgesamt fünf Nobelpreisträgern. „Dies sind zwei überzeugende Standortfaktoren für ein Auslandssemester für unsere Studenten“, sagte Sproll, der sich vor Ort über die aktuellen Rahmenbedingungen informierte.

Im Gespräch mit dem neuen Dekan des Extension Studienprogramms, Bob York, verhandelten Sproll und Weislämle über eine Ausweitung der Studienplatzkapazitäten in Santa Barbara für die beiden Lörracher Fakultäten Wirtschaft und Technik mit Erfolg, wie die DHBW mitteilte.

Erfreulicherweise stehen mehr Personalresourcen von Seiten der UCSB zur Betreuung und Organisation weiterer Studienplätze für DHBW-Studenten zur Verfügung. Dies wird von Seiten der Amerikaner ermöglicht, weil sie über viele Jahre hinweg mit den Leistungen der DHBW-Studenten zufrieden waren.

Betreut werden die Studenten in Santa Barbara von Heike Kemper, die dort seit 27 Jahren lebt. Sie ist Lörracher Absolventin des Studiengangs BWL-Industrie und war die erste, die ein Auslandssemester in Santa Barbara belegte. Die Universität und die Umgebung haben sie derart beeindruckt, dass sie direkt nach dem Studium dorthin ausgewandert ist und bis heute noch begeistert für die University of California arbeitet, wie es weiter heißt.

Der Campus bietet Lehre auf höchstem Niveau und beste Freizeitmöglichkeiten. Direkt am Strand neben dem Campus liegt ein von Studenten dominierter Stadtteil, der sehr viel Wohlfühlathmosphäre ausstrahlt.

„Ein Auslandsstudium an der UCSB verspricht ein unvergessliches Erlebnis und sorgt für optimale Karrierechancen in Verbindung mit unserem praxisintegrierten Studium in Lörrach“, lässt sich Weislämle zitieren.

Die zweite Station auf der USA-Reise war die Northern Arizona University (NAU) in Flagstaff. Flagstaff, das auf mehr als 2100 Meter über Meeresspiegel liegt, zählt wie Santa Barbara, zu den begehrtesten Städten in den USA. Dies liegt nicht nur daran, dass beide Städte unter 100 000 Einwohnern haben und deren Studentenanteil an der Bevölkerung jeweils bei rund 30 Prozent liegt, sondern auch an der sehr angenehmen und gemäßigten klimatischen Rahmenbedingungen.

Die Hochschule ist für einen Austausch für beide Lörracher Fakultäten – Technik und Wirtschaft – geeignet. Speziell für den Tourismusstudiengang ist die NAU besonders prädestiniert, wie die DHBW mitteilt. Der dortige Studiengang umfasst etwa 700 Studenten und zählt zu den besten fünf Tourismusstudiengängen in den USA. Mit Galen Collins, dem Studiengangsleiter für Tourismus, führten Sproll und Weislämle ausgiebige Gespräche, um eine Kooperation zu initiieren, die sowohl Deutschen als auch amerikanischen Studenten ein Auslandssemester ermöglicht.

In zahlreichen weiteren Gesprächen mit dem International Office und der Universitätsverwaltung wurden die rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen diskutiert und ein Kooperationsvertrag vorbereitet, wie es abschließend heißt.