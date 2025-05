Kreis Lörrach: Damit die Kasse die Behandlung im Ausland zahlt

Auch im zweiten Workshop, am Dienstag, 1. Juli, werden insbesondere Fragen zur Krankenversicherung von Grenzgängern behandelt: In welchem Land muss ich mich versichern, wenn ich Telearbeit oder mehrere Tätigkeiten in mehreren Ländern ausübe? Was ist bei der Mitversicherung von Familienangehörigen zu beachten? Dieser Termin richtet sich an Grenzgänger, die in der Schweiz versichert sind und ihren Wohnsitz in Deutschland oder in Frankreich haben.

Am 20. November stehen die Behandlungsmöglichkeiten in den Nachbarländern für Personen im Mittelpunkt, die in Frankreich wohnen und dort krankenversichert sind. Am 9. Dezember folgt eine Veranstaltung für Menschen mit Wohnsitz und Versicherung in Deutschland. Den Abschluss bildet der Termin am 20. Januar, der sich an in der Schweiz wohnhafte und dort versicherte Personen richtet. Alle Informationsworkshops finden online von 12 bis 14 Uhr statt und sind auf Deutsch und Französisch mit Simultanübersetzung. Eingeladen sind alle Interessierten. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist bis jeweils eine Woche vor der Veranstaltung erforderlich unter https://survey.lamapoll.de/Online-workshops-Behandlungen-im-Nachbarland. Der Landkreis Lörrach gehört zu den Trägern beider veranstaltenden Institutionen.