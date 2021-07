Kreis Lörrach Damit die Klimawende gelingen kann

Auf Bundesebene werde es schwierig werden, warf Zickenheiner einen Blick voraus. Gleichwohl erfahren die Grünen viel Rückenwind, sagte er im Rahmen der Online-Veranstaltung.

Zickenheiner, der sein Bundestagsmandat verteidigen will, sprach die globale Klimasituation an und stellte fest: „Dergleichen hatten wir noch nie.“ Man sei an einem kritischen Punkt angelangt. Allerdings sei vor dem Hintergrund des European Green Deals viel in Bewegung, was ihn freue. Und: Die Grünen in Europa hielten zusammen, machte er deutlich. Deutlich sei aber auch das Versagen der Union in Klimaschutzfragen. Hier fehle ein solidarisches Ausgleichsprogramm für Menschen, die es dringend bräuchten. Darüber hinaus sei die CDU sei ein willkommener Gegner, da sie nun das verspreche, was sie die vergangenen 16 Jahre nicht angepackt habe. Der Union warf er eine Realitätsverdrängung vor.