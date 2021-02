Kreis Lörrach Damit die Klimawende gelingt

Umweltschutz sei ein Thema für alle geworden, das von der gesamten Gesellschaft mitgetragen werden müsse. Die Regierung nehme viel Geld in die Hand, um die Wende zu schaffen – ­auch in der Corona-Pandemie, so Schulze weiter.

Mit Blick auf den Verkehr befand sie, dass über Jahrzehnte hinweg zu wenig investiert worden sei. Der ÖPNV müsse unbedingt weiter ausgebaut werden, schließlich wolle man in Zukunft nicht mit dem E-Auto im Stau stehen. Dabei müsse den unterschiedlichen Anforderungen von Stadt und Land durch intelligent angepasste Systeme Rechnung getragen werden. „Der Verkehr ist unser größtes Sorgenkind, seit 1990 gab es keinen Fortschritt“, brachte es Schulze auf den Punkt.

Eine tragende Rolle spielten die erneuerbaren Energien, mit denen auch synthetischer Kraftstoff hergestellt werde, sagte sie auf Nachfrage. Dieser solle unter anderem im Luft- und Seeverkehr zum Einsatz kommen. Zudem müssen die Photovoltaik und Windkraft ausgebaut werden. Bei Letzterer geschehe im Süden der Republik zu wenig.

An der Gesprächsrunde beteiligt waren auch Lörrachs Oberbürgermeister Jörg Lutz und der neue Basler Regierungspräsident Beat Jans. Er erklärte, dass Basel in der Schweiz in Sachen Klimaschutz eine Vorreiterrolle einnehmen wolle, und erinnerte an das Energiegesetz.

Lutz legte den Fokus auf die energetische Sanierung von Bestandsbauten und den ÖPNV. Für das Ein-Euro-Ticket steuere die Stadt 400 000 Euro bei. Durch das coronabedingte Spardiktat stehe das Ticket auf dem Prüfstand: „Die Streichung wäre ein soziales Drama“, so Lutz, weshalb er um Unterstützung bat. In Sachen Sanierung erklärte die Ministerin, dass es mehr Beratung brauche. Dass es nicht so gut laufe, sehe man auch an den nicht abgerufenen Finanzmitteln.